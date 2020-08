Am Donnerstagabend mussten die Rettungsmannschaften zu vier Brandeinsätzen und drei Unfällen ausrücken.

Gartenhaus abgebrannt - Sechs Verletzte bei Unfällen

(TJ) - Es war der letzte Einsatz für die Feuerwehren am Donnerstagabend, der es in sich hatte: In Ellingen, an der Route d'Erpeldange stand ein Gartenhäuschen gegen 23.15 Uhr lichterloh in Brand. Die Feuerwehren aus Remich, Mondorf und Dalheim rückten an und konnten die Flammen zwar schnell löschen, doch war nicht zu verhindern, dass der Schuppen komplett zerstört wurde. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz zog sich bis in die frühen Morgenstunden.

Bereits gegen 19.30 Uhr waren die Wehren aus Clerf und Wintger nach Antoniushaff bestellt worden, nachdem ein Brand an einem Mähdrescher entstanden war. Auch hier bieb es bei Materialschaden, genau wie bei einem Zimmerbrand gegen 20.45 Uhr in der Rue de la Vallée in Düdelingen. Die lokale Feuerwehr nahm sich der Sache an. Die Feuerwehren aus Esch/Alzette und Schifflingen rückten gegen 23 Uhr in der Rue Victor Wilhelm in Esch/Alzette an. Dort war Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus festgestellt worden. Nach einer eingehenden Überprüfung konnte man Entwarnung geben.

Sechs Verletzte bei drei Unfällen

Drei Personen wurden verletzt, als gegen 23.10 Uhr in der Rue Paul Eyschen in Steinsel ein Bus und ein Auto kollidierten. Die Unfallopfer wurden von Sanitätern aus der Stadt Luxemburg erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus transportiert, derweil die lokale Feuerwehr die Unfallstelle sicherte.

Zwei Verletzte mussten - ebenfalls durch die hauptstädtische Berufsfeuerwehr - versorgt werden, nachdem gegen 19.40 Uhr auf dem Boulevard Jean Ulveling in der Oberstadt zwei Autos zusammengestoßen waren.

Bereits um 19 Uhr war auf der N10 zwischen Wasserbillig und Moersdorf ein Motorradfahrer mit einem Fahrzeug kollidiert. Auch er musste hospitalisiert werden. Das Einsatzzentrum Wasserbillig-Mertert nahm sich der Sache an.

