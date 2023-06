Lou Dondelinger hat bei den Gemeindewahlen die meisten Stimmen erhalten. Die kommenden Jahre dürfte er aber in der Opposition verbringen.

Nach den Gemeindewahlen

Garnich: „Hier vollzieht sich eine demokratische Katastrophe“

Glenn SCHWALLER Lou Dondelinger hat bei den Gemeindewahlen die meisten Stimmen erhalten. Die kommenden Jahre dürfte er aber in der Opposition verbringen.

„Hier vollzieht sich eine demokratische Katastrophe“, erklärte Lokalpolitiker Pol Moes in der vergangenen Woche in einem Presseschreiben. Der Grund: Lou Dondlinger, Kandidat von „Är Ekipp am Déngscht vum Bierger“, wurde bei den Gemeindewahlen in Garnich mit 553 Stimmen Erstgewählter, die kommenden sechs Jahre dürfte er aber dennoch in der Opposition verbringen.

Stattdessen wird aller Voraussicht nach Sonia Fischer-Fantini, die mit 531 Stimmen Drittgewählte wurde, neue Bürgermeisterin. Auch wird Arsène Muller, der fast 24 Prozent der Stimmen im Vergleich zu 2017 einbüßte und nur auf dem siebten Platz landete, Teil des kommenden Schöffenrats.

Meiste Einzelstimmen, aber keine Mehrheit

Beide sind Teil von „Zesumme fir meng Gemeng 2023“, die fünf der neun Sitze im Gemeinderat erhielt. Dondlingers „Är Ekipp am Déngscht vum Bierger“ erhielt nur vier Mandate. Da Dondlinger aber die meisten Stimmen erhielt, beansprucht er einen Posten im Schöffenrat für sich. „Bei den Gesprächen über den künftigen Schöffenrat dürfte der Erstgewählte eigentlich nicht fehlen, in der Gemeinde Garnich wird aber alles hinter verschlossenen Türen entschieden“, so der 45-Jährige. „Juristisch ist das unproblematisch, aus demokratischer Sicht aber fragwürdig“, heißt es in einem Schreiben von „Är Ekipp am Déngscht vum Bierger“.

„Die Einwohner der Gemeinde sind unzufrieden. Es ist eine klare Bewertung der politischen Fähigkeiten des Schöffenrats, der kein weiteres Mandat haben darf“, so Dondlinger. „Es sieht so aus, als ob der Machterhalt im Vordergrund steht und der Wählerwillen mit Füßen getreten wird“, kritisiert er weiter.

Beim politischen Gegner sieht man dies jedoch anders. Sonia Fischer-Fantini sieht die fünf Sitze, die ihre Mannschaft im Gemeinderat erhalten hat, als Bestätigung der Arbeit der vergangenen sechs Jahre. „Wir haben unsere Mehrheit behalten und sind bereit, diese Gemeinde mit neuer Energie zu leiten“, erklärt die aktuelle Schöffin bei Facebook.

Unterschiedliche Sichtweisen bei den politischen Gegnern

Auch wenn sie und ihre Mannschaft den Meistgewählten bei der Bildung des Schöffenrats außen vor gelassen haben, kann sie sich eine gute Zusammenarbeit mit Dondlinger vorstellen. „Ihr Wahlprogramm und unseres haben viele Ähnlichkeiten, wir wünschen uns auch in dieser Legislaturperiode eine gute Zusammenarbeit mit ihnen“, erklärt Fischer-Fantini in Richtung von „Är Ekipp am Déngscht vum Bierger“.

Dort werden aber andere Töne angeschlagen. „Statt einer produktiven und bürgernahen Politik muss sich die Gemeinde Garnich die kommenden sechs Jahre mit Streitereien beschäftigen“, so Dondlinger.

Die Ergebnisse von Garnich im Detail

