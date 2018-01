Von Rita Ruppert



Am 10. Dezember 2017 – am gleichen Tag wie Tram und Standseilbahn – wurde der Peripheriebahnhof in Howald in Betrieb genommen. Die Meinungen der Passagiere sind nach sechs Wochen durchwegs positiv, auch wenn es noch Verbesserungspotenzial gibt.

Der Peripheriebahnhof in Howald ist eine der wichtigsten Umsteigeplattformen im Mobilitätskonzept für die Zukunft ...