In der Garage eines leerstehenden Hauses in Godbringen brach in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Feuer aus.

Lokales 2

Garagenbrand in Godbringen

In der Garage eines leerstehenden Hauses in Godbringen brach in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Feuer aus.

(sas) - In Godbringen brach in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, kurz vor Mitternacht, ein Feuer in der Garage eines Hauses aus. Das Haus an der Rue du Village steht laut Centre d'incedie et de secours Junglinster leer. Es wurde niemand verletzt, auch der Materialschaden hält sich in Grenzen.



2 Die Kräfte aus Consdorf, Heffingen und Junglinster waren im Einsatz. Foto: Centre d'incendie et de secours junglinster

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Kräfte aus Consdorf, Heffingen und Junglinster waren im Einsatz. Foto: Centre d'incendie et de secours junglinster Das Feuer brach in der Garage eines Hauses an der Rue du Village aus. Foto: Centre d'incendie et de secours junglinster

Die Feuerwehren aus Consdorf, Heffingen und Junglinster konnten die Flammen schnell löschen.