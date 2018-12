Auto- und Motorradfans zieht es wohl am Wochenende in die Hallen der LuxExpo. Dort findet nämlich die internationale Motorshow statt.

Ganz schön viel PS auf engstem Raum

(dho) - Die internationale Motor Show findet am Freitag, Samstag und Sonntag in Kirchberg statt. Bei der Automobil- und Motorradausstellung werden Traummodelle ausgestellt, aber es wird auch das Know-How von Berufen aus der Branche vorgestellt. So sind ebenfalls unter anderem Tuningunternehmen, Zubehöranbieter und Karosseriebauer vor Ort anzutreffen.



Seit nun rund 20 Jahren zeigen etwa 170 Aussteller auf über 30.000 Quadratmeter mehr als 600 Automobile und Motorräder. Rund 30.000 Besucher werden übers Wochenende erwartet.



18 Bei der Auto- und Motorradausstellung in Kirchberg gibt es Modelle zu sehen, die einem im Verkehr eher selten begegnen. Foto: Lex Kleren

Die Ausstellung ist noch am Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 17 Euro für Erwachsene. Für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 17 Jahren kostet er 14 Euro.