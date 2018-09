Ganz im Zeichen der Oldtimer

Schauen, staunen, analysieren und träumen: Die Leidenschaft für alte Fahrzeuge stand am Oldtimer Day im Mittelpunkt – bei Sammlern, Ausstellern, Händlern und Besuchern.

Sophie HERMES Schauen, staunen, analysieren und träumen: Die Leidenschaft für alte Fahrzeuge stand am Oldtimer Day im Mittelpunkt – bei Sammlern, Ausstellern, Händlern und Besuchern.

Blitzblank geputzt reiht sich Wagen an Wagen. Doch nicht nur die Pflege haben sie gemeinsam, auch etwas anderes eint sie: Sie alle zählen zu den historischen Fahrzeugen. Am Oldtimer Day hatten sie an diesem Wochenende ihren großen Auftritt.



Bereits zum zweiten Mal organisierte der Luxemburger Oldtimer Verband (LOF) diesen Tag. Wobei es sich eigentlich um ein Wochenende handelte, denn nach dem Erfolg im Vorjahr wurden die Aktivitäten nun auf zwei Tage ausgeweitet. Am Samstag und Sonntag fanden demnach quer durch Luxemburg rund 20 Events statt.



21 Gross und Klein konnten zwei Tage lang historische Fahrzeuge bestaunen. Foto: Guy Jallay

So empfingen etwa das Museum für historische Fahrzeuge in Diekirch und das Trammuseum in der Hauptstadt Besucher, vor dem Museum A Posen in Bech-Kleinmacher fand eine 2CV-Ausstellung statt, zahlreiche Händler luden zu einem Tag der offenen Tür ein, es wurden jedoch auch Touren durchgeführt. Nicht zu vergessen war zudem das Oldtimer-Breakfast, das von der LOF diesmal in Niederkorn organisiert wurde. Hierbei stand nicht nur das Frühstück, sondern auch die sogenannten Benzingespräche im Vordergrund.



Eine Branche mit Zukunft



Austauschen konnten sich die Fans der historischen Fahrzeuge – es waren deren mehrere Hundert – jedoch auch bei den anderen Events. „Wir wollen durch diesen Tag auf die Oldtimer aufmerksam machen und darauf, dass es sich dabei um ein mobiles Kulturgut handelt“, erklärt Hilaire Schneider, Präsident der LOF und fährt fort: „Oldtimer haben durchaus Zukunft, ebenso wie die Berufe, die daran hängen.“

