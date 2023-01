Am Mittwochabend gelang es der Polizei, mehreren Ganoven in Differdingen das Handwerk zu legen.

In Zolwer

Vermummte rammen Polizeiauto mit gestohlenem Lieferwagen

Am Mittwochabend gelang es der Polizei, mehreren Ganoven in Differdingen das Handwerk zu legen.

(TJ) – Filmreife Szenen spielten sich am Mittwochabend im Süden des Landes ab, nachdem gegen 21 Uhr ein verdächtiger Lieferwagen der Polizei gemeldet worden war. Die Beamten fanden das Fahrzeug in der Rue de Differdange vor und stellten bei der Überprüfung fest, dass er Mitte Dezember in Frankreich als gestohlen gemeldet worden war.

Wenig später beobachteten sie, wie drei vermummte Personen einstiegen und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Metzerlach davonbrausten. An der Kreuzung mit der Rue de Belvaux rammten sie ein Polizeifahrzeug und flüchteten weiter durch Beles. In der rue de l'Electricite verloren sie die Kontrolle und krachten gegen eine Mauer, wobei eine Person zwischen dem Fahrzeug und der Mauer eingeklemmt wurde.

Der Mann konnte von den Polizisten befreit werden und musste nach einer notärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, die beiden anderen Insassen konnten gestellt werden. Ein positiver Drogenschnelltest beim Fahrer und eine im Fahrzeug sichergestellte Schreckschusspistole wurden ebenso im Protokoll festgehalten, wie auch Rebellion gegen Beamte und Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr. Der Lieferwagen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Alle Verkehrsinfos aus Luxemburg auf unserer Service-Seite.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.