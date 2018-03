Der Belgier Cihan Guzel, der in Luxemburg wegen seiner Teilnahme am Überfall auf die Sicherheitsfirma G4S zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, ist auf der Flucht. Die Polizei hat am Dienstag einen Fahndungsaufruf veröffentlicht

G4S-Räuber auf der Flucht

Michel Thiel

Die Luxemburger Polizei sowie Europol haben am Dienstag einen Fahndungsaufruf nach Cihan Guzel veröffentlicht. Der Belgier ist in Luxemburg rechtskräftig zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er im April 2013 am bewaffneten Raubüberfall auf den Sitz der Sicherheitsfirma G4S in Gasperich beteiligt war.

Cihan Guzel wurde im Februar 2017 in zweiter Instanz genau wie zwei seiner mitangeklagten Komplizen Anouar B. und Dogan S. zu einer Haftstrafe von 22 Jahren verurteilt.

Cihan Guzel ist in Luxemburg zu 22 Jahren Gefängnis verurteil worden. Foto: Polizei

Ende Januar war ein Kassationsgesuch abgewiesen worden. Das Urteil gegen Guzel ist somit voll rechtskräftig. Die drei Verurteilten wurden des Mordversuchs, des schweren Raubes, der Rebellion, der Bildung einer kriminellen Vereinigung und wegen Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz für schuldig befunden.

Guzel saß eine Zeit lang in Luxemburg in Untersuchungshaft. Ihm wurde jedoch aus unklaren Gründen eine Haftverschonung bis zum Abschluss aller Prozeduren gewährt.

Prinzipiell wird eine Untersuchungshaft dann aufrechterhalten, wenn entweder Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr oder die Gefahr weiterer Straftaten besteht. Warum dies bei Cihan Guzel nicht der Fall war, ist derzeit nicht bekannt.