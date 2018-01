(DL) - Sie sind weiß, breit, verlaufen parallel zum Bürgersteig und signalisieren Passanten, dass sie die Straße in dem Bereich verhältnismäßig sicher überqueren können – die Zebrastreifen. Trotzdem darf man sich auch auf einem ausgewiesenen Fußgängerüberweg nicht in falscher Sicherheit wiegen. Selbst auf den vermeintlich sicheren Streifen ereignen sich regelmäßig Unfälle. Erst am Dienstag meldete die Polizei deren zwei binnen einer halben Stunde.



Aufmerksamkeit ist sowohl bei den Fahrern als auch bei den Passanten gefordert ...