In Monnerich wurde am Freitag eine 91-Jährige auf einem Zebrastreifen von einem Lieferwagen angefahren. Am Samstag ist sie verstorben.

Monnerich

Fußgängerin stirbt nach Verkehrsunfall

(dat/tom) - Eine 91-jährige Fußgängerin überquerte am Freitagmorgen um 7.00 Uhr die Rue d'Esch in Monnerich und wurde von einem Lieferwagen angefahren und schwer verletzt. Ein Drogenschnelltest beim Fahrer fiel positiv aus. Der Unfallwagen wurde beschlagnahmt.



Das Unfallopfer wurde nach einer Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei meldet am Sonntag: Die Frau ist am Samstagnachmittag ihren schweren Verletzungen erlegen.













