Fußgängerin nach Unfall in Grevenmacher verstorben

Fünf Tage nach einem Verkehrsunfall ist eine 20-jährige Frau am Samstag ihren Verletzungen in der Klinik erlegen.

(LW) - Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Montag in Grevenmacher ist eine 20-jährige Fußgängerin ihren schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Unfall ereignete sich unterhalb der Grenzbrücke in Grevenmacher. Die Frau war am Montag gegen 19.20 beim Überqueren der Straße auf einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Am Samstagabend verloren Ärzte und Pfleger im Krankenhaus den Kampf um das Leben der 20-Jährigen.

