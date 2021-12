Am Donnerstag wurde in Hagen eine Fußgängerin von einem Auto erfasst. Sie erlag am Freitag ihren Verletzungen.

Aus dem Polizeibericht

Fußgängerin aus Hagen in Krankenhaus verstorben

Am Donnerstag wurde in Hagen eine Fußgängerin von einem Auto erfasst. Sie erlag am Freitag ihren Verletzungen.

(jwi) - Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 22 Uhr in der Rue Principale in Hagen wurde eine 59-jährige Einwohnerin von einem Wagen erfasst. Sie erlag am Freitag im Krankenhaus ihren lebensgefährlichen Verletzungen. Der Wagen des Unfallverursachers wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Fahrer rammt absichtlich Motorradpolizisten in Petingen Ein Autofahrer hat am Montag einen Motorradpolizisten in Petingen gerammt. Er wurde nach Schüssen durch Polizisten gestoppt.

Dann kam es gegen 16:45 Uhr auf der N10 bei Hëttermillen zu einer Frontalkollision zwischen zwei Fahrzeugen. Der Unfallverursacher steuerte auf die Gegenfahrbahn geradewegs auf das entgegenkommende Fahrzeug zu. Eine Kollision konnte nicht mehr verhindert werden. Der Streckenabschnitt musste für die Dauer der Bergungsarbeiten vollständig gesperrt werden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter starkem Alkoholeinfluss stand worauf der Führerschein eingezogen wurde. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und ordnete die Spurensicherung seitens der Kriminalpolizei an.

In der Nacht auf Samstag fiel einer Patrouille gegen 4:35 Uhr in Kayl die Fahrweise eines Verkehrsteilnehmers auf. Bei der Kontrolle wurde ein erhöhter Alkoholeinfluss festgestellt. Gegen den Fahrer bestand zudem bereits ein Fahrverbot.

