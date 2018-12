Ein Autofahrer erfasste eine Frau, die bei Regen vor ihm die Fahrbahn in Richtung eines Supermarktparkplatzes überquerte.

Fußgängerin in Foetz angefahren

Gegen 12.4o am Samstag ereignete sich auf der rue du Brill in Foetz ein schwerer Verkehrsunfall. An dieser Stelle besteht die Straße aus jeweils zwei Fahrspuren in eine Richtung. Ein Autofahrer, der auf der linken Spur fuhr, erfasste die Frau, die bei Regen vor ihm die Fahrbahn in Richtung Parkplatz überquerte. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus nach Esch gebracht. Die Fahrbahn in Richtung Mondercange war um 17 Uhr immer noch für den Verkehr gesperrt, eine Umleitung führt über den angrenzenden Parkplatz.