Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Freitagmorgen erfaßte eine Autofahrerin nahe Reisdorf an einem Zebrastreifen eine Fußgängerin, die zum Bus wollte.

(sas) - Am Freitagmorgen wurde eine Jugendliche leicht verletzt, als sie von einem Auto angefahren wurde. Der Unfall ereignete sich laut Polizei an der Route d'Echternach zwischen Reisdorf und der Brücke nach Wallendorf, als das Mädchen gegen 07.15 Uhr über einen Zebrastreifen lief. Es wollte auf der anderen Straßenseite den Bus nehmen. Die aus Richtung Reisdorf kommende Autofahrerin hatte die Fußgängerin in dunkler Kleidung nicht gesehen und erfasste sie mit dem Auto.

Das Mädchen wurde vom Notarzt erstversorgt ...