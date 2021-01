Am Montagabend gegen 19.20 Uhr wurde in der Rue du Pont in Grevenmacher eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Fußgängerin angefahren und lebensgefährlich verletzt

(SC) - Am Montagabend gegen 19.20 Uhr wurde in der Rue du Pont in Grevenmacher eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Sie hatte die Straße unter der Grenzbrücke auf dem Fußgängerweg überquert und wurde angefahren.

Notärzte nahmen die medizinische Erstversorgung vor Ort vor. Danach musste das Unfallopfer, das nicht ansprechbar war, ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Krankenwagen aus Mertert und ein Samu-Wagen kümmerten sich am Unfallort um die Schwerverletzte, während Einsatzkräfte aus Mertert und Flaxweiler die Unfallstelle sicherten.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde des Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei mit den Unfallerhebungen vor Ort beauftragt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten, sowie während der späteren Unfalluntersuchung, blieb die Straße für den Verkehr gesperrt.



Erst am vergangenen Freitag war in Niederkorn ein Fußgänger von einem Fahrzeug erfasst worden - auch er wurde bei dem Unfall verletzt.

