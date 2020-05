Drei Personen wurden zwischen Montag und Dienstag in Verkehrsunfällen verletzt. Eine Frau wurde von Polizeibeamten betrunken hinter dem Steuer erwischt.

Fußgänger von Auto erfasst und verletzt

(SC/TJ) - In der Nacht von Montag auf Dienstag ereigneten sich aus Luxemburgs Straßen drei Verkehrsunfälle, bei denen je eine Person verletzt wurde. In Redingen wurde eine Frau beim Fahren unter Alkoholeinfluss erwischt.

Am Montagabend kam es um kurz nach 19 Uhr zu einem ersten Unfall, auf der Route de l'Europe in Remich. Ein Motorradfahrer war mit einem Lastwagen kollidiert, wobei er sich Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen und Einsatzkräfte aus Remich waren zur Stelle.

Gegen 3.15 Uhr am frühen Dienstagmorgen kam es zwischen der Rue André Gide und der Rue Nic Conrady in Düdelingen zu einem weiteren Verkehrsunfall. Hier war ein Fußgänger von einem Auto angefahren worden. Einsatzkräfte aus Düdelingen und Bettemburg waren zur Stelle, um sich um den Verletzten zu kümmern.



Kurz nach 7 Uhr kollidierten in Bettemburg "Op Fankenacker" zwei Autos. Dabei wurde ein Insasse verwundet. Die lokale Feuerwehr und der Rettungsdienst rückten an. Der Verwundete wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gefahren.

Zwischen 9 Uhr und 10 Uhr mussten zwei kleinere Brände gelöscht werden: Zum einen war in der Rue Dicks-Lentz in Differdingen ein Feuer in einer Küche ausgebrochen, den die Wehren aus Sassenheim-Differdingen und Esch/Alzette löschten, zum anderen hatte in der Rue Laach in Waldbillig ein Gasherd Feuer gefangen. In diesem Fall kommandierte die Zentrale des CGDIS mit den Feuerwehren aus Consdorf, Diekirch, Ettelbrück, Fels, Medernach und Waldbillig gleich eine ganze Armada an Hilfskräften ab.

Betrunken am Lenkrad

Am Montagabend um kurz nach 21 Uhr wurde in Redingen außerdem eine Frau erwischt, die offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Sie war einem Zeugen in der Rue de Reichlange durch ihr auffälliges Benehmen aufgefallen. Der Zeuge meldete der Polizei, die Frau sei - vermutlich betrunken - in ihr Auto eingestiegen und sei in Richtung Reichlingen davongefahren. Eine Polizeistreife fahndete nach der Frau und wenig später trafen die Beamten sie an. Laut Polizeibericht schien die Frau "ziemlich durcheinander". Ein Alkoholtest verlief positiv. Da bereits ein Fahrverbot gegen die Frau bestand, wurde ihr Auto von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

