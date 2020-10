In der Nacht von Samstag auf Sonntag verursachten drei Fahrer Unfälle unter Alkoholeinfluss - zwei Personen wurden verletzt.

Fußgänger von alkoholisiertem Fahrer angefahren

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verursachten drei Fahrer Unfälle unter Alkoholeinfluss - zwei Personen wurden verletzt.

(SC) - Am Samstagabend kam es gegen 21.40 Uhr auf der Route de Thionville in Hesperingen zu einem Unfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Der Fußgänger überquerte die Straße auf einem Zebrastreifen, als er von einem Auto erfasst wurde. Ein Alkoholtest bei dem Unfallfahrer verlief positiv. Sein Führerschein wurde eingezogen und es wurde Anzeige erstellt. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Lastwagen fährt sich fest: Höhe wohl nicht korrekt angegeben Ein Lastwagen hat sich in Trier in einer Unterführung festgefahren und Teile eines darüber gelegenen Mehrfamilienhauses zum Einsturz gebracht.

Zwei weitere Unfälle wurden am Samstagabend durch Alkohol am Steuer verursacht. Gegen 22 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei ein Fahrzeug, das in Schlangenlinien in sehr niedrigem Tempo über die A1 fuhr. Kurz darauf beobachtete der Zeuge, wie das besagte Fahrzeug einen Auffahrunfall zwischen dem Tunnel Howald und dem Tunnel Cents in Richtung Trier verursachte. Die Fahrerin, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde, wurde auf ihren Alkoholwert getestet - das Ergebnis war positiv. Auch ihr Führerschein wurde daraufhin eingezogen.

Gegen 4.30 Uhr wurde die Polizei in Differdingen selbst Zeuge eines Unfalls. Ein Wagen war mit zwei geparkten Fahrzeugen zusammengeprallt. Laut Polizeibericht stand der Fahrer auch in diesem Fall unter Alkoholeinfluss. Er musste seinen Führerschein abgeben und es wurde Anzeige erstellt.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.