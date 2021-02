Nachdem das "Luxemburger Wort" über einen kritischen Bericht zur Verkehrssicherheit für Fußgänger in der Hauptstadt berichtet hat, wurde dieser nun umgehend aus dem Internet gelöscht.

Fußgänger-Audit verschwindet wieder in Schublade

Nachdem das "Luxemburger Wort" über einen kritischen Bericht zur Verkehrssicherheit für Fußgänger in der Hauptstadt berichtet hat, wurde dieser nun umgehend aus dem Internet gelöscht.

(str) - Die Stadt Luxemburg hat am Mittwochvormittag offensichtlich auf die LW-Analyse des Audits über die Qualität der Fußgängerführung in der Stadt Luxemburg reagiert – nicht auf diesbezügliche Fragen des „Luxemburger Wort“ an den aktuellen Mobilitätsschöffen Patrick Goldschmidt, sondern, indem sie das frei zugängliche Dokument wieder aus dem Internet gelöscht hat.



Verschwunden sind aber neben sind neben dem Dokument B1.2 Audit Fußgängerführung 2015 auch folgende Domente: B1.21 Übersicht Radverkehrskonzept, B1.3 Lageplan elektrische Ladestationen, BB1.4 Übersicht Parkierungsflächen und B1.5 Verkehrsmodell Luxemburg.

Dieses Vorgehen wirft neben der öffentlichen Wirkung auch Fragen in Bezug auf eine mögliche Wettbewerbsverzerrung bei der Ausschreibung des Auftrags zum neuen Verkehrsentwicklungskonzept auf. Denn nun stehen nicht mehr allen Kandidaten die gleichen Dokumente zur Verfügung.

Schwerwiegende Mängel im Jahr 2015

Das Audit aus dem Jahr 2015 hatte damals schwerwiegende Mängel offenbart. So waren nur 35 Prozent der Überquerungsstellen für Fußgänger konfliktfrei im Umgang mit dem Autoverkehr. Bei 26 bis 31 Prozent der Verkehrsampeln mussten Fußgänger je nach Tageszeit zu lange warten. Nur 6,4 Prozent der Fußgängerüberwege wurden als barrierefrei eingestuft. Nur 8,5 Prozent der Gehwege verfügten über die erforderliche Mindestbreite.

Und: Das Audit vermittelte den Eindruck, dass Veränderungen in den vergangenen fünf Jahren nur sehr zögerlich umgesetzt wurden – insbesondere dann, wenn der Komfort der Autofahrer zugunsten der Fußgängersicherheit beschnitten werden sollte.

Das Audit war bislang nicht veröffentlicht worden und LW-Informationen zufolge auch nur auszugsweise in Kommissionssitzungen und im Gemeinderat angesprochen worden.

Tanson: Studie nicht in der Schublade verschwunden

Sam Tanson, heute Justiz- und Kulturministerin, bis 2017 aber hauptstädtische Mobilitätsschöffin, stellte gegenüber dem „Luxemburger Wort“ allerdings am Mittwochmorgen klar, dass die Studie zu ihrer Zeit nicht in einer Schublade gelandet sei. Diese sei ja in Auftrag gegeben worden, um eben diese Missstände professionell aufzuarbeiten und zu beheben.

Nach der Vorstellung der Studie im Gemeinderat habe es noch mindestens zwei Folgesitzungen im zuständigen Ausschuss gegeben, bei der die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen besprochen worden sei. Im Konzept seien Ziele vorgegeben worden, die man kurz-, mittel- oder langfristig umsetzen könne - und das sei in den zwei Jahren auch geschehen.

