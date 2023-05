Die Unfallumstände sind noch nicht geklärt, die Polizei sucht nach Zeugen.

Zeugenaufruf

Fußgänger am Montag tödlich verletzt

Die Unfallumstände sind noch nicht geklärt, die Polizei sucht nach Zeugen.

(TJ) – Wie die Polizei meldet, wurde am Montagmorgen zwischen Ell und Obercolpach ein Mann auf einem Feldweg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.

Der genaue Unfallhergang ist nicht bekannt, gewusst ist aber, dass der 27 Jahre alte Fußgänger beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits tot war.

Die Spurensicherung der Polizei wurde mit der Klärung der genauen Umstände beauftragt und eine Autopsie des Leichnams wurde seitens der Staatsanwaltschaft beantragt. Die Ermittlungen laufen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Zweckdienliche Informationen sollen bitte der Polizeidienststelle Atert unter der Telefonnummer (+352) 244 92 1000 oder per E-Mail an police.atert@police.etat.lu weitergeleitet werden.

Lesen Sie auch:

Toter Gefangener in seiner Zelle gefunden

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.