Fußballnationalspieler Da Mota in Untersuchungshaft

Rosa CLEMENTE Seit dem 16. Januar sitzt der Fußballnationalspieler Daniel Da Mota in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt in Schrassig. Dem 33-Jährigen wird "Abus de Faiblesse" vorgeworfen.

(rc/m.r.) - Am 16. Januar wurde der Fußballnationalspieler Daniel Da Mota vor den Ermittlungsrichter geladen. Im Raum standen Vorwürfe von "Abus de faiblesse". Der Richter entschied dann, den Fußballer in Untersuchungshaft zu nehmen. Seither ist der 33-jährige Immobilienhändler und Fußballer in der Justizvollzugsanstalt in Schrassig inhaftiert, das bestätigte am Mittwoch die Justizsprecherin Diane Klein.



Der Grund, warum Daniel Da Mota seit einer Woche in Untersuchungshaft ist, wird von der Justiz auch auf Nachfrage nicht mitgeteilt. Dem Gesetz zufolge kann ein Ermittlungsrichter aber eine solche Entscheidung treffen, wenn Verdunklungs-, Wiederholungs- oder auch Fluchtgefahr besteht.



Das Strafgesetz sieht für den Tatbestand des "Abus de faiblesse" eine Haftstrafe zwischen drei Monaten und drei Jahren, beziehungsweise eine Geldbuße zwischen 251 und 50.000 Euro vor. Weitere Details zu den Tatvorwürfen gegen Da Mota sind nicht bekannt.

Bereits am 16. Januar hatte "L'essentiel" von Vorwürfen gegen den Fußballer berichtet. Diese sollten im Zusammenhang mit einem "Abus de faiblesse" stehen. Demnach stehe der 33-Jährige im Verdacht, den Schwächezustand einer Person in betrügerischer Absicht ausgenutzt zu haben. Laut der portugiesischsprachigen Zeitung Contacto, soll Da Mota in den vergangenen drei Jahren mehrmals hohe Geldsummen in Form von Überweisungen von einer älteren Frau bekommen haben.



Mehr Details sind derzeit aufgrund der laufenden Ermittlungen und wegen des Untersuchungsgeheimnisses nicht in Erfahrung zu bringen.

Da Motas Anwalt, der ADR-Politiker Roy Reding, hatte damals bestätigt, dass Da Mota als Verdächtiger vom Untersuchungsrichter gehört wurde. Eine Bank habe Anschuldigungen gegen ihn erhoben. Sein Mandant habe sich allerdings nicht strafbar gemacht, hatte Reding betont.



Roy Reding wollte sich auf Nachfrage des "Luxemburger Wort" nicht zu den Gründen der Inhaftierung seines Mandanten äußern. Er respektiere im Gegensatz zur Justiz das Ermittlungsgeheimnis, sagte er.