Die Gemeinden Wahl und Grosbous wollen Fusionsgespräche aufnehmen. Das wurde in beiden Gemeinderäten am Montagabend einstimmig beschlossen.

Fusionsgespräche im Norden

Nico MULLER

Schon längere Zeit wurde in den Gemeinden Wahl und Grosbous hinter vorgehaltener Hand über eine mögliche Fusion getuschelt. Jetzt wurden die Karten auf den Tisch gelegt. In ihren jeweiligen Gemeinderratssitzung am Montagabend wurde den beiden Schöffenräten aus Wahl und Grosbous der Auftrag erteilt, Sondierungsgespräche im Hinblick auf eine eventuelle Fusion aufzunehmen.

Ziel ist es, schon bei den kommenden Wahlen 2023 als Fusionsgemeinde aufzutreten.