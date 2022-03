Nach einer Zwangspause kehrt in Esch/Alzette wieder Karnevalsstimmung ein. Die Escher Kavalkade zog zahlreiche Besucher an.

Escher Kavalkade

Fuesboken ziehen durch Esch

(m.r.) - In Esch/Alzette herrscht wieder Fuesstimmung. Nachdem die Escher Kavalkade in den vergangenen Jahren aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, fanden sich am Sonntag trotz eher trüben Wetterverhältnissen wieder zahlreiche Fuesboken in der zweitgrößten Stadt des Landes ein. Zahlreiche Festwagen zogen von der Rue Victor Hugo bis zum Rathausplatz, auf dem noch bis Mitternacht Konzerte stattfinden.

Die Escher Kavalkade wird nicht der einzige Fastnachtsumzug in diesem Jahr bleiben. Bereits am kommenden Wochenende findet die Petinger Kavalkade statt. Die Diekircher Kavalkade feiert derweil ebenfalls ein Comeback, sie wird aber zu einem späteren Zeitpunkt über die Bühne gehen als üblich, nämlich am 8. Mai.

Dennoch findet die Karnevalszeit auch in diesem Jahr aufgrund der Pandemie nicht wie gewohnt statt. Einige Organisatoren sagten ihre Veranstaltungen ab. Die Fastnachtsumzüge in Kayl, Remich, Schifflingen und Wasserbillig waren derweil auch für dieses Jahr abgesagt worden – zu ungewiss war die Situation.

