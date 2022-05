Mehr als zehntausend Besucher wollten den närrischen Umzug sehen, der sich erstmals im Mai durch die Straßen schlängelte.

Großer Andrang in der Innenstadt

Fuesboken genießen Diekircher Kavalkade im T-Shirt

Einmal ein Fastnachtsumzug bei T-Shirt-Wetter: Bei herrlichem Sonnenschein haben sich Wagen und Fußgruppen der Kavalkade durch die Diekircher Innenstadt geschlängelt. Tausende Besucher aus ganz Luxemburg waren froh, dass sie die Diekircher Kavalkade nach zwei Jahren Corona-Pause wieder erleben konnten.

15 Stimmung und gute Laune bei der Diekircher Kavalkade. Tausende Besucher genossen den Karneval bei frühsommerlichem Wetter. Foto: Caroline Martin

Stimmung und gute Laune bei der Diekircher Kavalkade. Tausende Besucher genossen den Karneval bei frühsommerlichem Wetter. Foto: Caroline Martin

Eigentlich sollte sie wie gewohnt in der Fastnachtszeit am 27. Februar stattfinden, doch die Veranstalter vom Verein ESD entschieden sich, die Veranstaltung wegen der Infektionsgefahr auf den 8. Mai zu verschieben. Die Rechnung ging auf: Die Temperaturen waren angenehm und die Corona-Lage hatte sich in der Zwischenzeit ebenfalls beruhigt.

Nach dem Startschuss um 14.30 Uhr defilierten die 46 Teilnehmergruppen durch die Straßen. Viele Zuschauer waren in Verkleidung gekommen und sorgten links und rechts der Strecke für gute Stimmung.

Familienbereich und Shuttle-Busse

Neu in diesem Jahr war der Familienbereich auf der Esplanade, in dem kein Alkohol ausgeschenkt wurde. Außerdem war dort garantiert, dass Eltern mit ihren Kindern schnell zur Kavalkade und anschließend zurück kommen, ohne durch die Menschenmenge zu müssen.

Die Veranstalter hatten Shuttlebusse eingesetzt, die die Menschenmassen zum Beispiel aus Ettelbrück, dem Gewerbegebiet Fridhaff und aus Stegen zum Umzug brachten. Am Abend wurden bei einer Preisverleihung die schönsten Fuß- und Musikgruppen und die schönsten Motivwagen gekürt.





