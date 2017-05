(str) - Die Entgleisung eines Güterzugs zwischen Aubange und Virton vergangene Woche führt auch weiterhin zu Behinderungen im Bahnverkehr.

Wenige Kilometer jenseits der belgischen Grenze waren Berichten zufolge in der Nacht zum Freitag zwei von 25 Waggons eines belgischen Güterzugs entgleist, der in Richtung Frankreich unterwegs war. Dadurch entstand erheblicher Schaden am Gleisbett, so dass dieses auf einer Länge von 300 Metern komplett erneuert werden musste.

Ursprünglich hatte der belgische Schienennetzbetreiber angekündigt, bis Mittwoch könne der Verkehr wieder aufgenommen werden. Doch die Rechnung scheint nicht aufgegangen zu sein.



Wie die CFL am Dienstag mitteilt ist für die Züge in Richtung Virton auch bis Donnerstagmorgen in Rodange Endstation. Die Passagiere sind gebeten, einen Zug in Richtung Athus zu nehmen, von wo aus seit dem Zwischenfall am Freitag ein Ersatzbusverkehr nach Virton funktioniert.