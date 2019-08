Die Aktivisten von Youth for Climate Luxembourg wollen, dass Ende September alle zusammen gegen den Klimawandel demonstrieren.

Für Jung und Alt: Gemeinsamer Klimaprotest geplant

Sandra SCHMIT

Immer wieder waren es vorrangig junge Menschen, die in letzter Zeit in Luxemburg den Aufrufen von Youth for Climate Luxembourg folgten, um gegen den Klimawandel zu protestieren. Jetzt rufen die Aktivisten von Youth for Climate Luxembourg via Facebook auch Erwachsene dazu auf.



"Es ist an der Zeit, dass wir alle zusammen kommen, für eine der größten, internationalen Klimaaktionen, die es je gegeben hat", heißt es in den sozialen Medien und weiter: "Egal ob du ein Arbeiter, Angestellter, Bauer, Student, Rentner, neuer oder erfahrener Aktivist, Elternteil, Kind oder Enkel bist - jede einzelne Person wird gebraucht, um für einen nachhaltigen Wandel zu sorgen."



Protestaktion Ende September



Unter dem Motto United For Climate Justice findet die Aktion am Freitag, dem 27. September ab 15 Uhr in Luxemburg-Stadt statt. Das Datum ist nicht zufällig gewählt: Vom 20. bis zum 27. September findet weltweit die sogenannte Week for future statt.



Zuletzt hatten die Aktivisten von Youth for Climate Luxembourg zu einer Protestaktion während der Eröffnung der Schueberfouer in Luxemburg-Stadt aufgerufen, um so auf die Brände des Amazonas-Regenwaldes aufmerksam zu machen und gegen die brasilianische Staatsführung zu protestieren.