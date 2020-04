Für Hammer und Spaten: Baumärkte öffnen ihre Türen

Die Wiedereröffnung der Baumärkte zieht zahlreiche Hobbyschrauber und Gartenfreunde in die Geschäfte.

Es ist der erste Schritt in Richtung Normalität, und der führt unter anderem in Richtung Baumarkt. Seit Montag dürfen nämlich Geschäfte, die vor allem Heimwerkerartikel verkaufen, wieder ihre Türen öffnen. Dies lockte zahlreiche Personen in die Läden, die sich unter anderem mit Utensilien für die Heim- und Gartenarbeit eindecken wollten.

Wie in Lebensmittelgeschäften gelten aber auch in Baumärkten bestimmte Auflagen ...