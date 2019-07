Das Rauchverbot wird nicht auf die Außenbereiche von Cafés und Restaurants ausgeweitet. Vielmehr soll eine Sensibilisierungaktion helfen.

Für einen respektvollen Umgang auf den Terrassen

Diane LECORSAIS Das Rauchverbot wird nicht auf die Außenbereiche von Cafés und Restaurants ausgeweitet. Stattdessen soll nun eine Sensibilisierungsaktion Abhilfe schaffen.

"Raucher und Nichtraucher: Respektiert Euch!" - Unter diesem Motto hat der Hotel- und Gaststättenverband Horesca in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Mittelstand und Tourismus sowie der Luxemburger Handelskammer pünktlich zur Hochzeit der Terrassensaison eine Sensibilisierungskampagne gestartet. Hintergrund der Aktion ist die Diskussion für und gegen ein Rauchverbot auf den Terrassen, die Anfang des Jahres für viel Aufsehen gesorgt hatte.

Damals hatten nämlich gleich zwei Petitionen zum Thema Rauchverbot auf Café- und Restaurantterrassen das Quorum von 4.500 Unterschriften erreicht - in der ersten wurde eine Ausweitung des Rauchverbots gefordert, in der anderen das Beibehalten der aktuellen Situation.



In der anschließenden Diskussion in der Chamber hatte Gesundheitsminister Etienne Schneider erklärt, dass Luxemburg bereits über ein umfassendes Gesetz verfüge - es würde also keine weitere Verschärfung geben. Der Hotel- und Gaststättenverband Horesca hatte jedoch eine Sensibilisierungsaktion in Aussicht gestellt.

Mit der "Respekt"-Kampagne sollen Restaurant- und Cafébetreiber ihre Kunden nun anhand von Postern und kleinen Tischkärtchen daran erinnern, Respekt zu zeigen - sowohl den Rauchern als auch den Nichtrauchern gegenüber. "Respekt ist das beste Mittel, damit jeder seine Freiheit genießen kann", sagte dazu Horesca-Präsident Alain Rix. Mittelstandsminister Lex Delles pflichtete dem bei: "Kein Gesetz auf der Welt ersetzt die Regeln eines guten Miteinanders."

Gastwirte sollen freiwillig rauchfreie Zonen anlegen



Horesca-Generalsekretär François Koepp sprach von einer Kampagne, "von der jeder Mensch etwas hat". Sämtliche Betriebe, die Mitglied der Horesca sind - und das ist der Großteil der insgesamt 1.085 hiesigen Cafés, 1.650 Restaurants und 225 Hotels - seien bereits dazu aufgerufen worden, sich zu beteiligen.



Dabei sollen die Gastwirte auch dazu angeregt werden, sich Gedanken zu machen: "Wir hoffen, dass sie sich überlegen, wer ihre Kundschaft ist und ob sie nicht vielleicht so weit gehen, einen Teil ihrer Terrasse als rauchfrei zu auszuzeichnen. Das soll aber jeder Gastwirt für sich selbst entscheiden", so François Koepp. Einige Betriebe seien denn auch bereits auf diesen Weg gegangen, erklärte Alain Rix auf Nachfrage hin.

In den Innenräumen von Cafés und Diskotheken gilt bereits seit dem 1. Januar 2014 ein Rauchverbot. Eine Ausnahme gilt für die sogenannten "Fumoirs" - separate Bereiche, die die Inhaber unter bestimmten Bedingungen einrichten können. Die Zahl der Anträge für das Errichten eines solchen Raucherbereichs ist in den vergangenen Jahren jedoch zunehmend zurückgegangen. Stattdessen investieren die Gastwirte lieber in ihre Außenbereiche.

Die Restaurants sind in Luxemburg bereits seit 2006 qualmfrei.