Für ein paar Stunden die Sorgen vergessen

Am Christfest der "Stëmm vun der Strooss" nahmen am Donnerstag über 400 Menschen teil. Neben St. Nikolaus konnten die Veranstalter mit Premierminister Xavier Bettel einen weiteren prominenten Gast begrüßen.

Suppe mit Brötchen, Bouchée à la reine, Bûche de Noël, Kaffee und Feingebäck: Dies war das Menü, das am Donnerstag rund 400 Bedürftigen beim Weihnachtsfest der Hilfsorganisation "Stëmm vun der Strooss" im Kulturzentrum in Bonneweg serviert wurde.



„Diese Menschen haben es das ganze Jahr über schwer. Mit der Feier bringen wir etwas Licht und Freude in ihren Alltag“, sagte Marcel Detaille, Präsident der „Stëmm vun der Strooss“.



Einen Beitrag dazu leisteten neben den Sponsoren 90 Frauen und Männer, die sich in den Dienst der Bedürftigen stellten. Einer von ihnen war Yann von den FNEL-Pfadfindern, die seit 20 Jahren bei dieser Feier helfen: „Dies ist Teil unseres sozialen Engagements, das wir noch ausbauen möchten. Dieses Jahr sind wir mit sieben Leuten für die Küche zuständig. Wir sorgen dafür, dass das Essen schön angerichtet auf die Teller kommt und warm serviert wird.“



In die gleiche Kerbe hieb Angelika von der Kleiderbörse Capellen: „Wir machen seit fünf Jahren mit, unterstützen die ,Stëmm' daneben mit Sach- und Geldspenden. Heute betreiben wir den Tombolastand.“



Neben St. Nikolaus konnten die Veranstalter mit Premierminister Xavier Bettel einen weiteren prominenten Ehrengast begrüßen, der sich Zeit für einen Plausch mit den ehrenamtlichen Helfern und den Besuchern nahm.

„Diese Feier ist herzerwärmend. Ich liebe es, herzukommen und meine Freunde wiederzusehen“, sagte Ben, ein 72-jähriger Obdachloser. Und: „Dank Direktorin Alexandra Oxacelay gibt es die ,Stëmm vun der Strooss' noch immer.“

Armut nimmt zu

Die Armut in Luxemburg nehme zu, sagte Marcel Detaille, der dies mit Zahlen untermauerte. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres wurden in den Sozialrestaurants der „Stëmm vun der Strooss“ in Hollerich und Esch/Alzette insgesamt 82.835 Essen serviert. Allein in Hollerich wurden 65.649 Essen serviert, in 2015 waren es deren 34.544, was einer Steigerung von 47 Prozent in drei Jahren entspricht.