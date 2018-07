Für ein Leben auf der Weide

Die Déiereschutzliga sucht derweil nach einem neuen Standort im Zentrum oder Süden des Landes, an dem künftig vernachlässigte Huftiere artgerecht untergebracht werden können.

„Wenn Haustiere wie Hunde oder Katzen ausgesetzt oder misshandelt werden, können wir sie in unserem Tierasyl in Gasperich aufnehmen und wieder aufpäppeln. Kranke Wildtiere bringen wir in die Pflegestation nach Düdelingen“, beschreibt Luss Bildgen, Präsident der Lëtzebuerger Déiereschutzliga, die Situation. „Doch wenn große Tiere wie Pferde oder Esel Schutz brauchen, haben wir in Luxemburg keine Pflegestation, an die wir uns wenden können und wir müssen diese Tiere bei Bauern unterbringen.“



Diese Situation sei nicht mehr tragbar, heißt es vonseiten der Tierschützer ...