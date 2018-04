Zum zweiten Mal wurde in der Minettemetropole ein Friedensmarsch organisiert - in diesem Jahr im Zeichen des 100. Geburtstags von Nelson Mandela.

Für ein harmonisches Miteinander

(luwo) - Am Samstagnachmittag organisierte die Diakonie Esch/Alzette zum zweiten Mal einen Friedensmarsch in der Minettemetropole. Galt es 2017 zu Ehren von Martin Luther King zu zeigen, dass die Veranstalter an das Zusammenleben von Bürgern aus 123 Nationen und aus allen Religionen und Kulturen glauben, so ging es der Diakonie und ihren Partnervereinigungen in diesem Jahr darum - zum 100. Geburtstag von Nelson Mandela - viele Menschen zugunsten eines friedlichen Zusammenlebens zu sensibilisieren.

„Marchons ensemble avec nos différences dans la bienveillance” mobilisierte auch diesmal zahlreiche Mitmenschen, die während des Friedensmarschs vom Rathausplatz bis zur Place de la Résistance ihr Anliegen vorbrachten.



Auf Höhe der Rue de la libération und auf dem Brillplatz wurden Texte von Nelson Mandela zitiert und musikalisch untermalt. Menschen unterschiedlichen Alters und aus verschiedenen Ländern berichteten über ihre Integration in diese multikulturelle Gesellschaft Luxemburgs. Zum Abschluss der Aktion wurden Luftballons mit Friedensbotschaften gen Himmel fliegen gelassen.