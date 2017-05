(str) - Lichterloh brannte am Samstag vor einer Woche ein Bagger in der Rue Nicolas Liez in Limpertsberg. Die Baumaschine war erst am Tag zuvor auf der Baustelle am Lycée Technique du Centre abgestellt worden. Ab Montag sollte sie dort zum Einsatz kommen.



Kurz nach zwei Uhr früh war das Feuer am vergangenen Samstag von Anwohnern bemerkt worden. Noch in der Nacht war ersichtlich, dass Brandstiftung die wahrscheinlichste Ursache für das Feuer sei. Die Ermittlungen der Polizei bestätigten dies später. Ein technischer Defekt oder ein Sickerbrand konnten ausgeschlossen werden. Demnach wurde der Bagger mit voller Absicht zerstört.



Sehr hoher Sachschaden



Nachdem die Flammen kurz nach zwei Uhr ein erstes Mal von der Berufsfeuerwehr gelöscht worden waren, stand die Baumaschine übrigens knapp zwei Stunden später erneut in Flammen. Hier wird allerdings tatsächlich von einer Selbstentzündung aufgrund der großen Hitzeentwicklung des Fahrzeugwracks ausgegangen – auch wenn eine erneute Brandstiftung nicht ganz ausgeschlossen werden kann.



Bei circa 135 000 Euro zzgl. Mehrwertsteuer liegt der Wert der erst knapp vier Jahre alten Baumaschine – ein sehr hoher Schaden, der bei dem betroffenen Bauunternehmen aus Schieren für reichlich Ärger und Frust sorgt. Ob und inwieweit der Schaden von einer Versicherung übernommen wird, muss noch geklärt werden.



Ersatzmaschine im Einsatz



Der Bauauftrag war nicht gefährdet, erklärt der Geschäftsführer von Solid SA. „Wir hatten glücklicherweise eine Reservemaschine bereit stehen, die wir noch am Samstag zur Baustelle gebracht haben“, führt er aus. So konnten die Arbeiten am Montag ungehindert begonnen werden.



Trotzdem will das Unternehmen es nicht dabei belassen. Auf dem Facebook-Profil der Baufirma ist eine Belohnung ausgesetzt worden. Wer der Polizei zweckdienliche Hinweise liefert, die zur Ergreifung des oder der Täter führen, dem wird eine Belohnung in Höhe von 10 000 Euro ausgezahlt – in bar.



Eine gar nicht so kleine Motivationshilfe

„Für denjenigen, der etwas weiß oder etwas wissen könnte und sich nicht traut, für den könnte das eine kleine Motivationshilfe sein“, betont der Firmenchef im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“. Das Angebot müsse auch richtig verlockend sein, damit der Anreiz zur Denunziation gegeben sei.

„Wenn man sich anschaut, was den Wiederbeschaffungswert einer solchen Maschine darstellt, dann ist das auch angebracht“, meint er. „Früher hat man immer gesagt, wenn man etwas findet, das jemand anderem gehört, dann kommen dem ehrlichen Finder zehn Prozent zu“, unterstreicht der Geschäftsführer. „Deshalb finde ich den Betrag auch gerechtfertigt.“



Hinweise an die Polizei



Zweckdienliche Hinweise sind indes nicht an das Bauunternehmen zu richten, sondern an die hauptstädtische Polizei – unter der Rufnummer 4997-4500 oder über die Polizeinotrufnummer 113.