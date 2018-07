Zwei Wochen bevor der nächste Abschnitt der Tramstrecke zwischen der Rout Bréck und der Place de l'Etoile in Betrieb genommen wird, wurde am Mittwoch der Ernstfall geprobt.

Lokales 6

Für den Notfall gerüstet

Nadine SCHARTZ Es ist ein Unfall, der sich ohne Weiteres ereignen könnte: Eine Person wird von der Tram erfasst und gerät unter das Fahrzeug. Und doch ist es eine besondere Situation, für die Luxtram und die Berufsfeuerwehr gewappnet sein müssen.

In weniger als zwei Wochen – am Freitag, dem 27. Juli – ist es so weit und die Tram wird durchgehend von der Luxexpo über die Rout Bréck in Richtung Place de l'Etoile fahren. Seit dem 21. Mai wurden in diesem Bereich bereits täglich Probefahrten unternommen und Tests durchgeführt, sodass am Stichdatum alles nach Plan läuft.



Genau wie vor der Inbetriebnahme der ersten Teilstrecke zwischen der Luxexpo und dem Arrêt Pfaffenthal wurde am Donnerstagabend nun auch eine besondere Ernstfallsituation zwischen den neuen Haltestellen Theater und Faïencerie geprobt. Die Berufsfeuerwehr und die Tramangestellten simulierten einen Unfall, bei dem ein Fußgänger von der Tram erfasst und unter dem Fahrzeug eingeklemmt wurde.



Ziel einer solchen Aktion ist es, die einzelnen Abläufe bei Zwischenfällen zu testen und das dafür notwendige Rettungsmaterial kennenzulernen.

6 Die Tram ist unterwegs zwischen den beiden neuen Haltestellen Theater und Faïencerie, als plötzlich ein dumpfes Geräusch zu hören ist. Der Fahrer bremst und erkennt: Ein Fußgänger wurde von der Tram erfasst und unter dem Fahrzeug eingeklemmt. In diesem Sinne wurde die Ernstfallübung von Berufsfeuerwehr und Luxtram durchgeführt. Foto: Paul Peckels

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Tram ist unterwegs zwischen den beiden neuen Haltestellen Theater und Faïencerie, als plötzlich ein dumpfes Geräusch zu hören ist. Der Fahrer bremst und erkennt: Ein Fußgänger wurde von der Tram erfasst und unter dem Fahrzeug eingeklemmt. In diesem Sinne wurde die Ernstfallübung von Berufsfeuerwehr und Luxtram durchgeführt. Foto: Paul Peckels In einem solchen Fall ist schnelles Handeln erforderlich. So soll der Fahrer die verletzte Person ansprechen und umgehend die Luxtram-Zentrale alarmieren, um den Vorfall zu melden. Foto: Paul Peckels Von dort werden einerseits die Rettungskräfte alarmiert und andererseits ein Techniker an die Unfallstelle geschickt, der die Koordination zwischen „Luxtram“ und den Einsatzkräften übernehmen soll. Foto: Paul Peckels Um die Sicherheit aller Personen vor Ort zu gewährleisten, wird der Strom im Bereich der Unfallstelle abgeschaltet. Anschließend werden die Stromleitungen geerdet – eine Aufgabe, die die Feuerwehr übernimmt. Foto: Paul Peckels Während ein Feuerwehrmann den Verletzten versorgt, sind vier weitere Einsatzkräfte damit beschäftigt, das Fahrzeug per Hebekissen Zentimeter für Zentimeter in die Höhe zu hieven. Foto: Paul Peckels Foto: Paul Peckels