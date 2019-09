Am Montag beginnt in den Schulen in Luxemburg wieder der Unterricht. Nach einem richtigen Frühstück starten Kinder gestärkt in den Tag.

Lokales 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Für den guten Start in den Tag

Sandra SCHMIT Am Montag beginnt in den Schulen in Luxemburg wieder der Unterricht. Nach einem richtigen Frühstück starten Kinder gestärkt in den Tag.

Die Rentrée steht vor der Tür und viele Kinder im Großherzogtum müssen Montag wieder die Schulbank drücken. Dabei gibt es so einiges, was Eltern für den optimalen Tagesstart ihrer Kinder tun können. Zuallererst ein ausgewogenes Frühstück: Zu einer gesunden Mahlzeit morgens können laut Dr ...