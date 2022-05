Ab Dienstag wird es ernst. Dann beginnen die schriftlichen Prüfungen der Abschlussexamen in der Sekundarschule.

Schuljahr 2021/22

Für 3.557 Schüler beginnt die Examenszeit

Ab Dienstag wird es ernst. Dann beginnen die schriftlichen Prüfungen der Abschlussexamen in der Sekundarschule.

(j-ps) – Genau 3.557 Kandidaten sind in diesem Jahr für die Prüfungen zum Abschluss der Sekundarschule eingeschrieben, wie das Ministerium für Bildung mitteilte. Die schriftlichen Prüfungen beginnen am kommenden Dienstag.

Wie es in den Vorjahren bereits der Fall war, sind auch in diesem Jahr die Schülerinnen in der Mehrheit. Von den 3.557 Kandidaten sind 2.009 junge Frauen (56,5 Prozent) und 1.548 junge Männer (43,5 Prozent).

Minister wünscht „Viel Erfolg“

Insgesamt nehmen im Secondaire classique 1.600 Schüler an den Prüfungen teil, im Secondaire générale sind es 1.936 Schüler. Auf dem zweiten Bildungsweg – der Abendschule – haben es 21 Schülerinnen und Schüler bis zum Abschlussexamen geschafft.

Die kommenden Wochen werden nicht nur für die Schüler eine anstrengende Zeit, auch für die Lehrer. Die schriftlichen, mündlichen und praktischen Prüfungen werden von 1.458 Mitgliedern von 236 Prüfungskommissionen bewertet.

Der Minister für Bildung, Claude Meisch, wünscht allen Kandidaten, die ihre Schulzeit abschließen und den Weg zu einem Hochschulstudium oder ins Berufsleben antreten, viel Erfolg, so die Pressemitteilung.

