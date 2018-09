Fünfzehnter Schulanfang im Lycée Josy Barthel

Heute vor 15 Jahren drückten zum ersten Mal Jugendliche die Schulbank im Lycée Josy Barthel Mamer. Waren es damals 400, sind es heute stolze 1 208.

Im September 2003 ertönte erstmals die Schulglocke in den Fluren des Lyzeums in Mamer und rief die Schüler zum Unterricht herbei. Inzwischen tut sie dies seit 15 Jahren. Bereits ein Jahr vor der Eröffnung der damals neuen Unterrichtsstätte wurde in einer Arbeitsgruppe intensiv an dem Konzept der Schule gefeilt. Mitglied dieses Teams war auch der heutige Direktor des Lycée Josy Barthel (LJBM), Claude Christnach.



Als damals frisch gekürter Biologielehrer und nach seiner Stage-Zeit war er bereit für neue Herausforderungen ...