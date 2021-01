Die Arbeiten für die Umrüstung eines Pfadfinderheims als Impfzentrum für den Bezirk Osten haben schon begonnen. Derweil regt sich Skepsis bezüglich der Randlage des Standorts.

Lokales 3 Min.

Fünftes Impfzentrum: Kritik an Standort in Bad Mondorf

Volker BINGENHEIMER Die Arbeiten für die Umrüstung eines Pfadfinderheims als Impfzentrum für den Bezirk Osten haben schon begonnen. Derweil regt sich Skepsis bezüglich der Randlage des Standorts.

Das fünfte Impfzentrum des Landes mit acht Impfstraßen und einer Kapazität von 1.000 Personen am Tag kommt nach Bad Mondorf. Die Wahl des Hochkommissariats für nationale Sicherheit (HCPN) fiel auf das Pfadfinderheim Badbëschelchen, weil es ausreichend Platz und Parkflächen für Autos bietet. Gleich am Wochenende stellten Abgeordnete von CSV und DP die Frage, ob die Bürger aus dem Osten sich ein Impfzentrum aussuchen dürfen. Immerhin liegt Bad Mondorf im Bezirk Osten alles andere als zentral.

Während die anderen vier Impfzentren – Victor-Hugo-Halle, Maison des Matériaux in Belval, CHNP Ettelbrück und ein Hangar am Findel – schon Anfang Dezember feststanden, tat sich das Innenministerium offenbar schwer, einen geeigneten Standort im Osten zu finden.

Erst nach Weihnachten sei Innenministerin Taina Bofferding auf ihn zugekommen und hatte sich erkundigt, ob sich ein öffentliches Gebäude in der Gemeinde Bad Mondorf als Impfzentrum eigne, sagt Bürgermeister Steve Reckel (DP).

Geräumig und rollstuhlgerecht

Das im Sommer 2019 fertiggestellte Pfadfinderheim auf dem Gelände des ehemaligen Campingplatzes an der Landstraße nach Bürmeringen bietet neben einem zentralen Raum für die Impfungen auch Nebenräume und eine Küche für die Mitarbeiter. Es ist außerdem für Rollstuhlfahrer barrierefrei zugänglich. Damit die Besucher des Impfzentrums ausreichend Parkplätze vorfinden, werden die Grünflächen vor dem Gebäude, auf denen die Pfadfinder sonst ihre Zelte aufschlagen, als Stellflächen für die Autos hergerichtet. Diese Arbeiten fangen bereits heute an.

Großherzog besichtigt Impfzentrum in Limpertsberg Der Staatschef sah sich im Impfzentrum in Limpertsberg um, das seit Montag wieder offen ist. Die Struktur läuft allerdings noch nicht in maximaler Auslastung.

Steve Reckel unterstreicht, dass die Gemeinde zu Gunsten des Impfzentrums einige Nachteile hinnehmen müsse. So können die Pfadfinder das Chalet mindestens sechs Monate oder – wahrscheinlicher – das ganze Jahr nicht nutzen. „Ich bin deshalb dankbar, dass die Pfadfinder diese Nachricht so gut aufgenommen haben“, sagt Reckel.



Zweites Zentrum im Osten?

In zwei getrennten parlamentarischen Anfragen wenden sich die CSV-Abgeordneten Françoise Hetto-Gaasch, Octavie Modert und Léon Gloden sowie die DP-Abgeordneten Gilles Baum und Carole Hartmann an die Gesundheitsministerin. Sie begrüßen es grundsätzlich, dass Bad Mondorf ein Impfzentrum bekommt. Gleichwohl sei die Gemeinde ganz am Rande des Bezirks für Menschen aus den Kantonen Grevenmacher und Echternach nicht gut zu erreichen. Die DP möchte wissen, ob ein zweites Impfzentrum im Osten geplant sei.

Zwei Impfzentren stehen zur Auswahl

Aus dem Gesundheitsministerium heißt es auf LW-Anfrage, Bad Mondorf sei nach einer Ortsbesichtigung der Equipe de planification als adäquatester Standort im Osten ausgewählt worden. Die Bevölkerung aus dem Osten könne sich aber auch einen Termin im Impfzentrum der Gemeinde Sandweiler im Hangar der Luxembourg Air Rescue geben lassen.

Corona-Immunität durch Antikörper Wissenschaftler gehen davon aus, dass in Luxemburg mindestens sieben Prozent der Bevölkerung immun ist. Doch nicht nur Antikörper bewirken dies.

Der Bad Mondorfer Bürgermeister Steve Reckel kann diese Überlegungen nicht nachvollziehen. „Wenn die Menschen wieder normal leben wollen, spielen 30 oder 40 Kilometer Anfahrt keine Rolle. Die Frage der Distanz dürfte sich gar nicht stellen.“



Weiterführende Links:

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.