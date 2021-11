Die Mannschaften des CGDIS mussten seit Samstagabend bei drei Unfällen Erste Hilfe leisten

Bus gegen Baum gefahren

Fünf Verletzte in Schleif, Sassenheim und Luxemburg

Teddy JAANS Die Mannschaften des CGDIS mussten seit Samstagabend bei drei Unfällen Erste Hilfe leisten

(TJ) - Drei Unfälle hielten die Helfer des CGDIS am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag auf Trab.

Glimpflich ging gegen 22.30 Uhr ein Unfall zwischen Niederwampach und Schleif aus: Aus unbekannter Ursache war der Fahrer eines Busses von der Piste abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Bei dem Zwischenfall wurde eine Person verwundet. Sanitäter aus Wiltz kümmerten sich um das Unfallopfer, die Feuerwehren aus Wiltz und Wintger kümmerten sich um die Bergungsarbeiten und sicherten den Unfallort ab.

Nur etwa zehn Minuten später erreichte die Zentrale der Rettungsdienste ein Notruf aus dem Süden des Landes: Auf der A13 zwischen Sassenheim und Esch/Alzette waren drei Fahrzeuge kollidiert, wobei drei Menschen verletzt wurden. Rettungswagen aus Sassenheim-Differdingen und Esch/Alzette wurden abkommandiert, die Feuerwehren aus Sassenheim-Differdingen und Käerjeng kümmerten sich um die stark beschädigten Unfallfahrzeuge.

Gegen 3.30 Uhr verlor ein Autofahrer im Rond-Point Serra in Kirchberg die Kontrolle über seinen Wagen, der in der Folge gegen eine Mauer prallte. Dabei wurde ein Insasse im Fahrzeug ernsthaft verletzt, so dass die Leitstelle neben einem Rettungswagen und der Feuerwehr aus der Hauptstadt zusätzlich den SAMU-Notarzt aus Esch/Alzette anforderte.

