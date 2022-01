Der Samstagabend verlief für die Notdienste mit Einsätzen in Bous, Wasserbillig, Fels und Hollerich alles andere als ruhig.

Unfallserie

Fünf Verletzte bei vier Unfällen am Samstag

Der Samstagabend verlief für die Notdienste mit Einsätzen in Bous, Wasserbillig, Fels und Hollerich alles andere als ruhig.

Die Helfer des CGDIS sahen sich am Samstagabend mit einer Unfallserie mit insgesamt fünf Verletzten konfrontiert. Den Auftakt machte eine Kollision zwischen zwei Autos auf der RN02 zwischen Bous und Remich. gegen 20.30 Uhr. In diesem Fall wurden zwei Personen verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen aus Remich und Bettemburg zur Behandlung ins Krankenhaus gefahren derweil die Feuerwehr aus Remich sich um die Logistik am Unfallort bekümmerte.

Gegen 20.40 Uhr kam zu einem Unfall mit einem einzelnen Fahrzeug in der Grand-Rue in Wasserbillig. Der genaue Unfallhergang ist nicht überliefert, gewusst ist aber, dass eine Person von Sanitätern aus Mertert ins Krankenhaus gebracht wurde, nachdem der SAMU-Notarzt eine Erstbehandlung vor Ort vorgenommen hatte. Die Feuerwehr aus Mertert sicherte die Unfallstelle ab.

Gegen 22.30 Uhr kam es zwischen Fels und Angelsberg zu einem weiteren Unfall mit einem einzelnen Wagen. In diesem Fall war ebenfalls der SAMU-Notarzt abbestellt worden. Sanitäter aus der Fels brachten einen Verletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus, die Wehren aus Fels und Fischbach kümmerten sich um die Räumung der Unfallstelle.

Bei einem Zusammenstoß mit zwei Fahrzeugen auf der B4 in Hollerich wurde gegen 22.40 ein Mensch verletzt. Die Feuerwehr und ein Rettungswagen aus der Hauptstadt wurden in den Einsaz geschickt.

Lesen Sie auch: 49-jährige Frau stirbt bei Verkehrsunfall

Verkehrsinfos auf unserer Service-Seite. Zu den aktuellen Wettervorhersagen gelangen Sie hier.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.