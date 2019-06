Quer durch das Land kam es am Samstagnachmittag zu Zwischenfällen auf der Sraße.

Fünf Verletzte bei Verkehrsunfällen

(AH) - Gegen 14 Uhr wurden in Foetz zwei Autos in einen Verkehrsunfall verwickelt. In Kautenbach kam es zu einem Sturz eines Motorradfahrers. Auch in Zolver und Zessingen kam es zu Zwischenfällen: Hier hatte sich jeweils ein Auto überschlagen.



Des Weiteren kam es gegen 15 Uhr in Ernzen zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Auto. Sämtliche Unfälle forderten jeweils einen Verletzten.

In Garnich kam es zudem zu einem Brand in einem Waldstück.