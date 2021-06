Insgesamt sieben Einsätze musste der CGDIS am Dienstagabend koordinieren.

Fünf Verletzte bei Unfällen am Dienstagabend

Insgesamt sieben Einsätze musste der CGDIS am Dienstagabend koordinieren.

(TJ) - Über Arbeitsmangel konnte die Zentrale der Rettungsdienste sich am Dienstagabend wahrlich nicht beschweren. Fünf Unfälle mit Verletzten und zwei Brandeinsätze sorgten mussten geleistet werden.

Begonnen hatte die Unfallserie mit dem Sturz eines Motorradfahrers am hauptstädtischen Bahnhof in der Avenue de la Liberté gegen 17.30 Uhr. Ein Rettungswagen aus der Hauptstadt brachte den verletzten Biker ins Krankenhaus, die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und räumte den Unfallort.

Gegen 18.30 Uhr krachte ein weiterer Biker mit seinem Zweirad in der Dikricherstrooss in Fouhren gegen eine Kapelle. Auch er wurde verletzt und musste von Sanitätern aus Diekirch versorgt werden. Die Feuerwehr aus Tandel war ebenfalls im Einsatz.

Kurz vor 21 Uhr stürzte in der Rue Pierre Gansen in Niederkorn ein Motorradfahrer und verletzte sich. Der Unfall passierte bei niedriger Geschwindigkeit, die Polizisten unterzogen den Mann einem Alkoholtest - mit positivem Resultet. Der Führerschein wurde eingezogen. Das Einsatzzentrum Sassenheim-Differdingen nahm sich der Sache an.

Um 22.10 Uhr verlor ein Autofahrer auf dem CR 324 zwischen Pintsch und Bockholtz ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen, der von der Straße abkam, einen Abhang hinunterrutschte und sich überschlug. Dabei streifte das Fahrzeug einen Baum. Der leicht verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen aus Hosingen ins Krankenhaus gebracht, die Feuerwehr aus Kischpelt kümmerte sich um die Absicherung und Räumung der Unfallstelle.

Der letzte Unfall trug sich um 22.40 Uhr in der Rue de Trèves in Findel zu. Hier war ein Autofahrer gegen einen Baum geprallt und hatte sich verletzt. Ein Rettungswagen aus der Hauptstadt und die Feuerwehr aus Sandweiler wurden abkommandiert. Die Polizei machte einen Alkoholtest - mit positivem Resultat - das Geschehen wurde zu Protokoll genommen.

Um 17.20 Uhr wurde aus der Rue Portland in Esch/Alzette eine Rauchentwicklung aus einer Werkstatt und in den angrenzenden Büros gemeldet. Die lokale Feuerwehr kontrollierte die Einrichtungen und lüftete das Gebäude durch.

Bei einem Brand gegen 1 Uhr in der Nacht auf den Mittwoch im Härepesch in Heffingen wurde eine Gartenlaube in Mitleidenschaft gezogen. Die Wehren aus Fels, Heffingen und Consdorf löschten die Flammen, ein Rettungswagen aus Fels konnte unverrichteter Dinge wieder abgezogen werden, da niemand verletzt wurde.

