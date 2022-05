Die Retter des CGDIS mussten binnen einer Stunde zu drei Einsätzen ausrücken.

Rettungsdienste

Fünf Verletzte am Montagmorgen

(TJ) - Binnen kurzer Zeit mussten die Mannschaften des CGDIS am Montagmorgen zu drei Unfällen ausrücken. Der erste Zwischenfall passierte gegen 7 Uhr auf der N7 zwischen Fridhof und Lipperscheid als an einer Kreuzung zwei Autos kollidierten. Ein Insasse wurde verletzt, Sanitäter und Feuerwehr aus dem Einsatzzentrum Nordstad wurden abkommandiert.

Drei Menschen wurden kurz nach 8 Uhr verletzt, als ein Autofahrer zwischen Blumenthal und Junglinster die Kontrolle über sein Auto verlor und gegen einen Baum prallte. Rettungswagen aus Junglinster, Fels und Echternach eilten zum Unfallort, zudem war auch der SAMU-Notarzt aus Ettelbrück abkommandiert worden. Nach einer Erstbehandlung durch den Notfallmediziner konnten die drei Unfallopfer zur Untersuchung und weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden, derweil die Feuerwehr aus Junglinster die Unfallstelle absicherte und die Räumungsarbeiten koordinierte.

Gegen 8.10 Uhr kollidierten auf der A3 in Richtung Luxemburg ein Auto und ein Motorrad in Höhe der Ausfahrt Liwingen. In diesem Fall musste ein Verletzter - von Sanitätern aus Esch/Alzette - in Obhut genommen werden. Die Feuerwehren aus Düdelingen und Bettemburg sicherten den Unfallort ab.

