Fünf Vegetationsbrände und zwei Verkehrsunfälle

In den vergangenen Stunden kam es quer durch das Land zu mehreren Bränden und Unfällen.

(AH) - In Dalheim hatte am Freitag kurz vor 17 Uhr ein Feld gebrannt. Etwa zeitgleich brannte in Drauffelt ein Gestrüpp. Später am Abend kam es auch in Kaundorf zu einem Feldbrand.



Um 2 Uhr in der Nacht zum Samstag hatten Heuballen in Gostingen Feuer gefangen. Kurz danach brannten auch in Übersyren Heuballen. Gleich vier Einsatzzentren waren dort im Einsatz, um den Brand zu löschen.

In Zolver war in der Nacht zum Samstag zudem ein Auto gegen eine Straßenlaterne geprallt. Kurz vor 23 Uhr war in Kockelscheuer ein Motorradfahrer gestürzt.