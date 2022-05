Der CGDIS musste in den vergangenen Stunden zu insgesamt sieben Einsätzen ausrücken.

Sieben Einsätze

Fünf Unfälle - ein Schwerverletzter bei Grosbous

(TJ) - Insgesamt sieben Einsätze musste die Zentrale der Rettungsdienste seit Samstagnachmittag koordinieren.

Ein Schwerverletzter bei Grosbous

Der schlimmste Unfall passierte gegen 23.30 Uhr auf der N12 zwischen Grosbous und Eschdorf. Dort hatte ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, das in der Folge gegen einen Baum krachte. Dabei wurde ein Insasse im Fahrzeug schwer verletzt. Der CGDIS beorderte den SAMU-Notarzt sowie Ambulanzen aus Redingen und aus dem Zentrum Nordstad zum Unfallort. Nach einer Erstversorgung durch den Notfallmediziner wurde das Unfallopfer ins Spital gefahren, die Feuerwehren aus Grosbous, Préizedaul, Rambrouch und Bissen sorgten sich um die Absicherung und Räumung der Unfallstelle.

Einen weiteren Verletzten gab es gegen 19 Uhr bei einem Unfall mit einem einzelnen Auto zwischen Grosbous und Grevels. Der Hergang ist nicht überliefert, gewusst ist aber, dass Sekuristen aus dem Zentrum Nordstad sich um einen Verletzten kümmerten, derweil die Feuerwehren aus Grosbous und Préizerdaul ihnen mit der notwendigen Logistik zur Seite standen.

Materialschaden bei drei Unfällen

Bereits gegen 17.30 Uhr war zwischen Wasserbillig und Mompach ein Autofahrer gegen einen Baum gefahren. In diesem Fall blieb es bei Materialschaden. Das Einsatzzentrum Mertert nahm sich der Sache an.

Um 21.30 landete ein Autofahrer mit seinem Wagen in einem Graben, nachdem er zwischen Stegen und Schieren die Kontrolle verloren hatte. Es blieb bei hohem Materialschaden, die Wehren aus Ermsdorf, Medernach, Nommern und Nordstad übernahmen den Einsatz.

Gegen 3.30 Uhr verunfallte ein Fahrer mit seinem Auto auf dem Boulevard Kennedy in der Hauptstadt. Auch in diesem Fall gab es nur Materialschaden. Die Feuerwehr aus der Hauptstadt rückte an.

Zwei Brandeinsätze

Neben den Unfällen gab es zwei Brandeinsätze: So musste die hauptstädtische Feuerwehr gegen 0.20 Uhr einen Küchenbrand in der Rue Antoine Meyer in Luxemburg löschen, bereits am späten Samstagnachmittag - gegen 17.30 Uhr - waren die Brandspezialisten aus der Hauptstadt in die Rue des Glacis bestellt worden, nachdem dort ein Elektroroller Feuer gefangen hatte. In beiden Fällen wurde niemand verletzt.

