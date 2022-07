Am 4. Juli gab es in Luxemburg einen Probealarm des nationalen Warndienstes. Doch in der Hauptstadt lief nicht alles nach Plan.

Fünf Sirenen blieben bei Probealarm stumm

(jwi) – Am 4. Juli führte die Regierung einen Test des nationalen Warnsystems für Katastrophen und Notfälle durch. In Luxemburg-Stadt verlief der Test allerdings nicht ganz ohne Probleme, wie Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) am Dienstag berichtete. „Von den 32 Sirenen in der Hauptstadt gingen fünf nicht.“ Einwohner hätten dies der Gemeinde gemeldet.

Betroffen waren die Stationen in Kirchberg bei der Luxexpo und am Hochhaus, in Kalchesbrück, bei der Schule in Belair und am Glacis neben dem Centre de langues.

„112, wo ist der Notfall?“ Malvina Magi und Jeannot Bausch nehmen jeden Notruf entgegen. Im Interview sprechen sie über ihren Alltag.

Drei der Sirenen waren nach einer Kontrolle wieder funktionsfähig, bei zwei allerdings muss ein erneuter Test durchgeführt werden. Dieser ist für kommenden Montag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr vorgesehen. Dafür werden die Sirenen für zehn Sekunden eingeschaltet. Betroffen sind die Anlagen in Belair und am Glacis, heißt es weiter.

Im ganzen Land erfolgte der Sirenentest am 4. Juli um 12 Uhr. Zudem bekamen an jenem Tag Personen, die sich in 15 ausgewählten Gemeinden im Osten des Landes aufhielten, eine Nachricht aufs Handy.



