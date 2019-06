Am 2. Januar 2019 steuerte ein Mann sein Auto in eine Menschengruppe und tötete unter anderem seinen Sohn. Gegen ihn wird wegen Mordes ermittelt.

Fünf Monate nach der Amokfahrt in Wiltz

Calvins Vater brachte seinem Sohn den Tod. Der Junge war nur zwei Jahre alt, als der 47-jährige Luxemburger vor sechs Monaten gegen 15 Uhr seinen blauen Citroën in der Rue Grande-Duchesse Charlotte absichtlich in eine Menschengruppe auf dem Bürgersteig steuerte.

Neben dem kleinen Calvin waren dessen 42-jährige Mutter – die Ex-Partnerin des Fahrers –, eine 24-jährige Frau, deren zehn Monate altes Baby und ein 47-jähriger Mann unter den Opfern des Angriffs. Sie wurden so schnell wie möglich in das Krankenhaus in Ettelbrück gebracht und notversorgt. Für Calvin kam allerdings jede Hilfe zu spät. Am 2. Januar 2019 verstarb er an den Folgen seiner Verletzungen.



Ermittlungen schreiten voran

Die Staatsanwaltschaft hatte noch am Abend des 2. Januar mitgeteilt, dass man von einer Beziehungstat ausgehe. Seit sechs Monaten wird nun wegen Mordes, Totschlages, versuchten Mordes und versuchten Totschlages gegen den 47-jährigen Luxemburger ermittelt. Straftaten, für die das Gesetz eine lebenslange Freiheitsstrafe vorsieht.

Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf LW-Nachfrage mitteilt, hat der Untersuchungsrichter im Zuge der Ermittlungen zehn unterschiedliche Gutachten in Auftrag gegeben – drei von ihnen stehen bislang noch aus. Der Mann befindet sich indes weiterhin in Untersuchungshaft.