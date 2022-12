Die vier Männer und eine Frau werden verdächtigt, in Nancy Endoskope im Wert von einer Million Euro aus der Klinik gestohlen zu haben.

Livingen

Fünf Kolumbianer nach Endoskop-Diebstahl verhaftet

Die vier Männer und eine Frau werden verdächtigt, in Nancy Endoskope im Wert von einer Million Euro aus der Klinik gestohlen zu haben.

(mit AFP) – Fünf kolumbianische Staatsbürger sind in Frankreich wegen eines Diebstahls von medizinischem Material aus einer Poliklinik in Nancy angeklagt und inhaftiert. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa eine Million Euro. Das gab die Staatsanwaltschaft von Nancy am Mittwoch bekannt.

Festnahme in Luxemburg

Die Luxemburger Polizei hatte die verdächtigen Kolumbianer, vier Männer und eine Frau, am 24. November in einem Hotel in Livingen festgenommen, so eine Sprecherin der Luxemburger Staatsanwaltschaft auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“ am Donnerstag. Der Diebstahl hatte laut den französischen Behörden am 17. November stattgefunden, insgesamt ist die Rede von 18 Endoskopen zu je 30.000 Euro. Die Luxemburger Staatsanwaltschaft bestätigte diese Zahlen nicht.

Das Diebesgut wurde wenige Tage nach der Tat in einem Postamt im belgischen Arlon aufgefunden. Es befand sich in vier Paketen, die nach Bogotá in Kolumbien adressiert waren. Bei der Festnahme habe man in den Hotelzimmern der Verdächtigen Taschen, Koffer und Kleidungsstücke gefunden, die auf Überwachungsvideos vom Tatort zu sehen gewesen waren.

Die Luxemburger Staatsanwaltschaft erklärt weiter: „Die französischen Behörden hatten auf Basis ihrer Ermittlungen einen europäischen Haftbefehl gegen die mutmaßlichen Täter ausgestellt. Aufgrund dessen wurden die fünf Personen am 5. Dezember an Frankreich ausgeliefert.“

Nicht die erste Verbindung mit Luxemburg

Es ist nicht das erste Mal, dass dieses Vorgehen in Luxemburg und der Region auffällt: Bereits 2017 wurden zwei kolumbianische Staatsangehörige nach einer Serie von Endoskop-Diebstählen verhaftet. Damals waren auch im „Centre hospitalier“ in Luxemburg-Stadt insgesamt 20 Endoskope gestohlen worden, weitere Taten ereigneten sich in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland. Die Ermittler gehen von einer gut organisierten Bande aus, die europaweit operiert und in Südamerika Hinterhofkliniken mit gestohlenem medizinischem Gerät versorgt.