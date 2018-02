Fünf Jahre Haft für Tankstellenräuber

Zwei junge Männer aus Sierck-les-Bains (F) wurden am Mittwoch wegen eines Tankstellenüberfalls in Remerschen zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt.

Steve Remesch

Zwei maskierte Männer waren gegen 2.20 Uhr in der Nacht zum 20. Oktober 2016 in eine Tankstelle in Remerschen eingedrungen und bedrohten das Personal mit einer Schusswaffe, bevor sie auf einem Scooter und mit einer mageren Beute in Höhe von knapp 1.000 Euro entkamen.