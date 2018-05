Fünf Führerscheine eingezogen

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurden mehrere Führerscheine eingezogen. Die Mehrheit wegen Trunkenheit am Steuer.

(dho) - Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurden mehrere Führerscheine wegen Trunkenheit am Steuer und überhöhter Geschwindigkeit eingezogen.



Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der N15 zwischen Heiderscheid und Feulen, wurde gegen 17.20 Uhr am Samstag eine Person mit deutlich überhöhtem Tempo gestoppt. Ihr Führerschein wurde eingezogen.



Nur kurze Zeit später wurde der Polizei ein Fahrzeug in Hosingen gemeldet, das durch seine ungewöhnliche Fahrweise aufgefallen war. Bei der Kontrolle der Fahrerin stellte sich heraus, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Ihr Führerschein wurde eingezogen. Da der Führerschein der Frau vor einiger Zeit bereits einmal wegen Trunkenheit am Steuer eingezogen worden war, ordnete die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahmung des Wagens an.



Einer Polizeistreife fiel in Diekirch gegen 1.30 Uhr ein Wagen in der Avenue de la Gare auf, der in Schlangenlinien gesteuert wurde. Auch hier verlief der durchgeführte Alkoholtest positiv, sodass der Führerschein eingezogen wurde.



Gleiches Szenario, anderer Ort. Gegen 2.20 Uhr fiel der Polizei in der Rue d'Audun in Esch/Alzette ein Wagen auf, der laut Polizeibericht unsicher gesteuert wurde. Der Fahrer wurde kontrolliert. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. Auf der Dienststelle widersetzte der Mann sich den Anweisungen der Beamten und schlug mit Händen und Füßen um sich. Er wurde in Passagearrest untergebracht.



Ein weiterer Führerschein wurde wegen Trunkenheit am Steuer in Everlingen kurz nach 3 Uhr eingezogen.