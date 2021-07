In einem Lokal provozierte ein Mann Gäste und warf mit Straßenschildern um sich. Als er sich aus dem Staub machen wollte, hielt die Polizei ihn an.

Lokales 3 Min.

Führerscheinentzug

Betrunkener randaliert und versucht mit dem Auto zu flüchten

In einem Lokal provozierte ein Mann Gäste und warf mit Straßenschildern um sich. Als er sich aus dem Staub machen wollte, hielt die Polizei ihn an.

(SC) - Am Samstagabend mussten Luxemburgs Rettungskräfte fünfmal wegen Unfällen ausrücken. Insgesamt sechs Personen wurden zwischen 18.40 Uhr und 21 Uhr im Straßenverkehr verletzt.

Gegen 18.30 Uhr kollidierten in Beles auf der Rue Henri Tudor ein Motorradfahrer und ein Auto miteinander. Ein Rettungswagen und ein Samu-Wagen waren im Einsatz, um sich um den verletzten Motorradfahrer zu kümmern. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, die Autofahrerin blieb hingegen unverletzt. Weitere Einsatzkräfte aus Sassenheim, Differdingen und Monnerich sicherten die Unfallstelle.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war und sogar schon öfters wegen Fahren ohne Führerschein aufgefallen war. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin seine Festnahme an und sein Motorrad wurde beschlagnahmt.

Polizei muss 40 Mal wegen Ruhestörung ausrücken Lärm, Randale und Schlägereien: Die großherzogliche Polizei hatte Samstagnacht alle Hände voll zu tun.

Zwei Verletzte gab es jeweils auf dem CR377 zwischen Brandenburg und Köppenhaff und in Redingen. Auf dem CR377 kollidierten gegen 19.30 Uhr zwei Autos miteinander. Einsatzkräfte aus Diekirch und Tandel waren zur Stelle um die beiden Verletzten zu versorgen. In Redingen prallten gegen 20.50 Uhr in der Rue de Niederpallen ein Auto und ein Traktor gegeneinander. Auch hier wurden zwei Personen verletzt. Ein Rettungswagen aus Steinfort und weitere Einsatzkräfte aus Redingen fuhren zum Unfallort.

In Insenborn prallte gegen 19.20 Uhr ein Auto gegen einen Baum in der Straße An der Heelt, wobei eine Person verletzt wurde. Auf der Autobahn A3 in Richtung Luxemburg-Stadt war gegen 17.50 Uhr ein Auto in Brand geraten. Einsatzkräfte aus dem Roeserbann und aus Bettenburg waren vor Ort. Verletzt wurde hier niemand.

Fliegende Straßenschilder bei Mersch

In der Nacht auf Sonntag zog die Polizei drei Führerscheine ein, nachdem Fahrer unter Alkoholeinfluss eine Gefahr im Straßenverkehr darstellten.

Gegen 20 Uhr wurde der Polizei in Frisingen gemeldet, dass ein Fahrer an einer Kreuzung mehrere Straßenschilder beschädigt hatte und anschließend geflüchtet ist. Die Polizei konnte den verantwortlichen Fahrer schnell ausfindig machen. Sein Auto war bei der Aktion in Mitleidenschaft gezogen worden und hatte unter anderem einen Platten. Der Fahrer wies zudem deutliche Zeichen von übermäßigem Alkoholkonsum vor. Auf diesen Verdacht hin wurde der Mann getestet - seine Alkoholwerte waren tatsächlich erhöht. Seinen Führerschein musste er noch vor Ort abgeben und es wurde Anzeige erstellt.

Mitarbeiter bei Supermarkt-Überfall angegriffen Am Freitag versuchte ein Mann Rasierklingen in einem Bonneweger Supermarkt zu stehlen. Als ihn ein Mitarbeiter erwischte, griff er diesen an.

Gegen 23.30 Uhr randalierte eine betrunkene Person in einem Lokal bei Mersch, indem er Gäste provozierte und mit Straßenschildern um sich warf. Als die Polizei anrückte, war der Mann gerade im Begriff, sich in seinem Auto aus dem Staub zu machen. Diesen Plänen setzen die Beamten ein Ende - der mutmaßliche Randalierer musste sich einer Alkoholkontrolle unterziehen. Der Test konnte nachweisen, dass deutlich zu viel Alkohol im Spiel gewesen war. Auch in diesem Fall musste der Fahrer seinen Führerschein aushändigen. Zudem wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung und Randale gestellt.

Gegen 5.30 Uhr wurde eine Polizeistreife am Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt auf eine Autofahrerin aufmerksam, als diese ein gefährliches und regelwidriges Fahrmanöver hinlegte. Bei einer anschließenden Kontrolle konnte die Frau lediglich einen französischen Führerschein vorzeigen - Versicherung, Steuervignette und Immatrikulationskarte fehlten jedoch. Da ein Alkoholtest auch hier positiv ausfiel, wurde der Frau ein Fahrverbot ausgestellt und es wurde Anzeige erstattet.

Alkoholkontrollen in Luxemburg-Stadt

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft führte die Polizei in Luxemburg-Stadt in der Nacht von Samstag auf Sonntag außerdem drei Alkoholkontrollen durch.

Zwischen 22.45 und 23.45 Uhr standen die Beamten in der Rue de Beggen, zwischen 00.45 und 1.45 Uhr in der Route d'Esch und zwischen 2.45 und 3.45 Uhr am Boulevard du Général Georges Patton.

Insgesamt wurden 209 Fahrer unabhängig von ihrer Fahrweise angehalten. In 13 Fällen schlug das Alkoholmessgerät an. Es wurden neun Anzeigen erstellt und vier gebührenpflichtige Verwarnungen ausgesprochen. Vier Fahrer mussten ihren Führerschein noch an Ort und Stelle aushändigen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.