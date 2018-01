(rc) - Ein betrunkener Lastwagenfahrer war am Mittwochabend in Grevenmacher mit seinem Laster unterwegs. Laut Polizeibericht soll eine aufmerksame Tankstellenangestellte die Fahrweise beobachtet und gegen 21 Uhr den Hinweis an die Polizeizentrale weitergereicht haben.

Der Fahrer wurde wenig später in einer Gaststätte in der Route du Vin in Grevenmacher angetroffen. Er gestand, unter Alkoholeinfluss zu stehen und betrunken gefahren zu sein. Ein Alkoholtest bestätigte, dass der Mann den zulässigen Höchstwert um mehr das Doppelte überschritten hatte. Die Polizei stellte dem alkoholisierten Mann einen Fahrverbot zu, so dass sein Arbeitgeber den Lastkraftwagen abholen musste.

Weitere Führerscheine wurden in der Nacht entzogen



Gegen 00:40 Uhr geriet ein Fahrer in der Route de Bastogne in Niederfeulen in eine Geschwindigkeitskontrolle. Er kam aus Richtung Heiderscheid mit 68 statt der erlaubten 50 km/h und beschleunigte hinter dem Kontrollposten noch weiter auf 76 km/h. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte wenig später den Fahrer stellen. Zusätzlich zur Geschwindigkeitsüberschreitung stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein wurde eingezogen.

Gegen 1 Uhr wurde die Polizei aus Differdingen in die Rue Michel Rodange gerufen, wo ein ebenfalls ein betrunkener Autofahrer in die Treppe eines Gebäudes gefahren war. Mit einem Alkoholtest wurde festgestellt, dass der Mann den zulässigen Höchstwert um das Doppelte überschritten hatte. Ihm wurde vor Ort die Fahrerlaubnis entzogen.

Auch in Frisingen wurde einem Autofahrer das Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit zum Verhängnis. Kurz nach 5 Uhr morgens raste er mit 94 statt der erlaubten 50 km/h über die Rue de Luxembourg. Zudem stellte die Polizei gefährliche Überholmanöver fest, bevor der Wagen gestoppt wurde. Dem Fahrer wurde ebenfalls der Führerschein entzogen.